Вашингтон, 3 октября, 2020, 19:39 — ИА Регнум. Состояние президента США Дональда Трампа, который ранее заразился коронавирусом, за последнее время не ухудшилось. Об этом 3 октября сообщил лечащий врач главы государства Шон Конли на брифинге для сотрудников СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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»Сегодня утром президент (глава США Дональд Трамп. — Прим. ИА REGNUM) чувствует себя очень хорошо», — заявил Конли.

По его словам, достигнутым Трампом прогрессом довольны медицинские специалисты.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября пресс-служба Белого дома США сообщила, что медики начали давать Дональду Трампу для лечения коронавирусной инфекции препарат «Ремдесивир».

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