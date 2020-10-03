Лечащий врач Трампа сообщил о состоянии президента
Вашингтон, 3 октября, 2020, 19:39 — ИА Регнум. Состояние президента США Дональда Трампа, который ранее заразился коронавирусом, за последнее время не ухудшилось. Об этом 3 октября сообщил лечащий врач главы государства Шон Конли на брифинге для сотрудников СМИ.
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»Сегодня утром президент (глава США Дональд Трамп. — Прим. ИА REGNUM) чувствует себя очень хорошо», — заявил Конли.
По его словам, достигнутым Трампом прогрессом довольны медицинские специалисты.
Как передавало ИА REGNUM, 3 октября пресс-служба Белого дома США сообщила, что медики начали давать Дональду Трампу для лечения коронавирусной инфекции препарат «Ремдесивир».
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