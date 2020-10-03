Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Лекарственный препарат «Ремдесивир» начали давать медики президенту США Дональду Трампу для лечения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Белого дома

Врач американского лидера Шон Конли добавил, что глава государства чувствует «себя очень хорошо» и обходится без подачи дополнительного кислорода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шон Конли заявил, что для лечения COVID-19 Дональду Трампу была введена доза «коктейля из антител» компании Regeneron. Кроме того, главе Белого дома прописали цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

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