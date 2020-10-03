Вашингтон, 3 октября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Состояние жены президента США Дональда Трампа Меланьи не ухудшилось. Об этом сообщили NBC в её офисе.

U.S. Air Force Меланья Трамп

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»У госпожи Трамп всё хорошо, — приводит сообщение телекомпания. — Её симптомы не ухудшились».

Как передавало ИА REGNUM, ранее у главы Белого дома США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус. Данную информацию подтвердили лечащий врач Трампа и Белый дом.

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