Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Болезнь президента США Дональда Трампа после заражения коронавирусом проходит со слабыми симптомами, 2 октября пишет The New York Times.

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Представитель администрации президента сообщил, что Трамп «дееспособен», он помещен на карантин, но продолжит осуществлять большую часть своих обязанностей. У Трампа симптомы, схожие с обычной простудой, а также выраженная слабость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп объявил в Twitter, что у него и его супруги Меланьи Трамп обнаружен коронавирус. Информацию подтвердили лечащий врач Трампа и Белый дом.

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