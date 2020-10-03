Баку, 3 октября, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Азербайджан никогда не отказывался от переговоров по Нагорному Карабаху, заявил 3 октября президент республики Ильхам Алиев.

President.az Ильхам Алиев дает интервью телеканалу Al Jazeera

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"Мы никогда не отказывались от переговоров. В прежние годы мы пережили тяжелые времена в процессе переговоров, отнюдь не все шло гладко, однако у нас был процесс», — сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.

Алиев добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, придя к власти, «уничтожил то, что было до него, вся ответственность лежит на нем и на его правительстве».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожесточенные бои идут в Карабахе с утра 27 сентября, когда азербайджанская армия перешла в крупномасштабное наступление.

Ранее в пресс-службе министерства обороны Азербайджана сообщили о взятии новых опорных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По информации из Баку, с начала столкновений армянские вооруженные силы потеряли 230 танков, сотни других единиц техники и вооружений.

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