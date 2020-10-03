Ереван, , 15:59 — REGNUM Армения предпримет все меры, необходимые для предотвращения военных преступлений Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе, заявили 3 октября в пресс-службе министерства иностранных дел Армении.

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По информации источника, Азербайджан и Турция продолжаю широкомасштабные военные действия с целью решить Карабахский конфликт силовым путем.

По информации внешнеполитического ведомства Армении в этих целях задействован весь военный потенциал Азербайджана, усиленный военной поддержкой Турции, включающий в себя переброску на поле боя «иностранных вооруженных террористов», переброшенных в Азербайджан из других зон конфликта на Ближнем Востоке.

Населенные пункты и гражданское население на всей территории Нагорного Карабаха подвергаются систематическим и массированным обстрелам, в результате которых гибнут люди и разрушается инфраструктура.

Целью данных военных действий в МИД Армении назвали лишение народа Нагорно-Карабахской Республики его исторической родины.

«Республика Армения, будучи гарантом безопасности народа Арцаха, будет предпринимать все необходимые шаги и меры с целью предотвращения этих массовых преступлений», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

В МИД Армении также заявили, что военно-политическое руководство Азербайджана заплатит высокую цену за совершение преступлений по отношению к армянам Карабаха, за внедрение в регион террористов и нарушение безопасности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики призвали международное сообщество признать независимость Нагорно-Карабахской Республики.

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