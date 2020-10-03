Вашингтон, 3 октября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. За последние 24 часа на территории США было выявлено свыше 54 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 октября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за минувшие сутки в стране выявили 54 441 случай заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 7 300 000.

Также сообщается, что за это же время в США 906 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 208 000.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено более 43 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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