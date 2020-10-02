Вашингтон, , 14:35 — REGNUM За последние 24 часа на территории США было выявлено свыше 43 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 октября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

По данным университета, за минувшие сутки в стране выявили 43 752 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 7 279 065.

Также сообщается, что за это же время в США 857 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 207 816.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 2 860 650 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 41 405 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.