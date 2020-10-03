Астана, 3 октября, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании Трамп, заразившимся коронавирусом. Текст телеграммы, адресованной лидеру Соединенных Штатов Америки, был опубликован 3 октября пресс-службой первого президента Казахстана на его официальном сайте.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

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«Желаю Вам скорейшего выздоровления от болезни и возвращения к Вашей ответственной службе во благо процветания народа Америки», — говорится в телеграмме.

Как «человек, испытавший болезнь на себе», Назарбаев призвал лидера США придерживаться рекомендаций врачей и выполнять все их предписания.

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Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп заявил, что результаты тестов на SARS-CoV-2, проведенных ему и его супруге, оказались положительными.