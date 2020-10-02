Москва, , 14:39 — REGNUM Новость о заражении Дональда Трампа коронавирусом усилила беспокойство на мировых рынках, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Фактически, в ней слились два ключевых фактора риска, поддерживающие сейчас повышенную волатильность: пандемия коронавируса и президентские выборы в США, которые должны пройти уже через месяц.

Из-за особенностей голосования в 2020 году (ожидается массовое голосование по почте, которое Трамп считает источником возможных манипуляций) процесс выборов и так несет в себе риски непризнания их результатов, что может привести к конституционному кризису.

Способность Дональда Трампа исполнять президентские функции в ближайшее время особенно важна для стабильности политической ситуации, принятия экономических решений и реакции рынков.

Первоначально рынки отреагировали резким снижением цен на сырье и фондовые индексы (нефть в моменте теряла около 4%, фьючерс на S&P500 — около 2%) и повышенным спросом на защитные активы (укрепление курса доллара и иены).

Сейчас ситуация немного успокоилась: на данный момент личный врач Трампа подтвердила, что президент США чувствует себя хорошо и продолжит руководить страной во время лечения. Однако возраст Трампа (74 года) является серьезным фактором риска для развития осложнений.

Из мировых лидеров, переболевших коронавирусом, можно вспомнить премьер-министра Великобритании Б. Джонсона (болезнь проходила тяжело и требовала интенсивной терапии) и лидера Бразилии Ж. Болсонару.

Если Трамп не сможет по болезни исполнять свои обязанности, его должен заменить вице-президент Майк Пенс. Уже через две недели (15 октября) должны состояться вторые дебаты Трампа и Байдена, и теперь их проведение под вопросом.

Можно вспомнить, что в ходе президентских выборов 2016 года здоровье кандидата Хилари Клинтон стало одним из аргументов предвыборной кампании Трампа.

Для российского рынка переизбрание Дональда Трампа на второй срок считается более благоприятным, так как это снизило бы риски серьезного ужесточения санкций.

Сейчас индекс Мосбиржи теряет около 2%, индекс РТС — около 3%, однако отчасти это может быть связано с падением акций Сбербанка более чем на 8% из-за отсечки по дивидендам», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат, и он немедленно уходит на карантин.

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