Донецк, 3 октября, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Генеральный штаб Украины одобрил поставку Азербайджану партии противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П», сообщил 2 октября официальный представитель Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин во время брифинга.

President.gov.ua Противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П»

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Также Киев намерен отправить группу инструкторов, которые обучат военнослужащих Азербайджана использовать поставленные комплексы.

«Партия ПТРК в составе 54 установок и 324 ракет к ним под видом гуманитарной помощи в ближайшее время будет доставлена в Азербайджан военно-транспортной авиацией Украины», — цитирует Басурина пресс-служба Управления Народной Милиции ДНР.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявили, что Киев не намерен оказывать военную помощь ни Армении, ни Азербайджану.

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