Киев, 2 октября 2020, 15:00 — REGNUM Украина не будет помогать ни одной из сторон армяно-азербайджанского конфликта. Об этом написал министр внутренних дел страны Арсен Аваков 2 октября на своей странице в социальной сети Twitter.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Людмила Марченко заявила о готовности Украины предоставить Азербайджану военную помощь. Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал её слова, напомнив, что данный вопрос находится вне компетенции Верховной рады.
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