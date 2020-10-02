Киев, , 15:00 — REGNUM Украина не будет помогать ни одной из сторон армяно-азербайджанского конфликта. Об этом написал министр внутренних дел страны Арсен Аваков 2 октября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь — таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной», — заявил он.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Людмила Марченко заявила о готовности Украины предоставить Азербайджану военную помощь. Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал её слова, напомнив, что данный вопрос находится вне компетенции Верховной рады.

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