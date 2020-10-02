Аддис-Абеба, 2 октября, 2020, 23:06 — ИА Регнум. По информации Центров контроля заболеваний Африканского союза (Africa CDC), к настоящему моменту на континенте зарегистрировано 1 489 134 случая коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM

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Согласно отчету Africa CDC, жертвами COVID-19 в Африке с начала эпидемии стали 36 389 человек. Выздоровел 1 232 091 пациент.

Наиболее тяжелая ситуация с эпидемией — в ЮАР (676 084 случаев и 16 866 жертв COVID-19). На втором месте по заболеваемости — Марокко (126 044 и 2229), по числу жертв — Египет (103 317 и 5946).

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