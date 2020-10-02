Женева, Швейцария, , 21:48 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 315 628 новых случае заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 34 161 721 человек. Такие данные приводит 2 октября Всемирная организация здравоохранения.

Лаборатория по исследованию на коронавирус в Бразилии Governo do Estado de São Paulo

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 6347 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 016 986.

Напомним, днем ранее ВОЗ сообщала о 285 764 новых случаях заражения коронавирусом и 5647 скончавшихся пациентах за сутки.