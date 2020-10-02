Париж, 2 октября, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры со своими армянским и азербайджанским коллегами касательно напряженной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Mid.ru Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

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Глава МИД Франции вновь призвал стороны немедленно прекратить огонь без каких-либо предварительных условий. «Продолжение боев лишь увеличит количество жертв, в частности гражданских… Я также предупредил обе стороны об опасности интернационализации конфликта», — сообщил министр в своем коммюнике по итогам трехсторонней встречи.

Напомним, ранее 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон предложил премьер-министру Армении Николу Паршиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать переговоры по Нагорному Карабаху при своем посредничестве.