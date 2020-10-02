Вашингтон, 2 октября, 2020, 21:24 — ИА Регнум. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа отменил или перевел в дистанционный формат мероприятия избирательной кампании из-за заболевания президента.

Дональд Трамп

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Согласно заявлению штаба, мероприятия «временно откладываются» из-за выявления коронавируса у президента и первой леди Мелании Трамп.

«Вице-президент Майк Пенс с отрицательным результатом на COVID-19 планирует возобновить запланированные мероприятия кампании» , — сказано в заявлении.

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