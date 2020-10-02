Вашингтон, 2 октября 2020, 19:16 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа не рассматривает вопрос применения 25-й поправки Конституции после подтверждения коронавирусной инфекции у президента и его супруги Мелании Трамп, 2 октября сообщает агентство Reuters.
25-я поправка подразумевает передачу исполнительной власти вице-президенту в случае серьезной болезни президента США. Вице-президентом является Майк Пенс, и он здоров.
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