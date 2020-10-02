Санкт-Петербург, 2 октября, 2020, 09:57 — ИА Регнум. Главный врач старейшей больницы Санкт-Петербурга — Мариинской больницы Олег Емельянов объявил о своем уходе с занимаемой должности спустя 22 года работы. Об этом сообщает издание «Доктор Питер».

Дарья Драй ИА REGNUM Олег Емельянов

Мариинская больница — многопрофильный стационар на 1020 койко-мест, основанный еще в 1803 году в самом центре Петербурга. В настоящий момент в медучреждении трудятся около двух тысяч сотрудников. Ежегодно в больнице проводится более 22 тысяч операций.

В 2020 году, когда до города дошла пандемия коронавируса, Мариинская больница стала одним из основных медучреждений по приему пациентов с COVID-19. Сейчас для таких больных в стационаре развернуто более 90 коек.

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Олег Емельянов руководит Мариинской больницей с 1998 года, параллельно с этим, он преподает в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И. П. Павлова на кафедре общественного здоровья.

Заявление на увольнение Емельянов подал по собственному желанию несмотря на то, что с ним продлили контракт еще на год. 2 октября — его последний рабочий день на должности главного врача больницы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе медучреждения, исполнять обязанности главного врача Мариинской больницы назначена Евгения Рубежова, кандидат медицинских наук, ранее — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе.

Отметим, это не первая «отставка» среди руководителей городских медучреждений. Ранее стало известно, что пост директора НМИЦ детской трематологии и ортопедии имени Г.И. Турнера покидает заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Алексей Баиндурашвили. Он станет президентом Национального медицинского исследовательского центра имени Турнера.