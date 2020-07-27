Санкт-Петербург, 27 июля 2020, 16:19 — REGNUM Три петербургские больницы с 27 июля открылись для плановых пациентов, вернувшись к «докоронавирусным» временам. Это Городская многопрофильная больница №2, Городская больница им. Семашко и Мариинская больница.

Мариинская больница
Мариинская больница
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мариинская больница
Мариинская больница
Мариинская больница
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мариинская больница
Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный врач последней, Олег Емельянов, назвал сегодняшний день «принципиально важным» для медучреждения. Он отметил, что этого дня все медики ждали долгих три месяца.

Главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов
Главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов
Главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов
Дарья Драй © ИА REGNUM

Мариинская больница начала принимать пациентов с COVID-19 позже, чем другие — лишь с 26 апреля.

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи
Дарья Драй © ИА REGNUM

Емельянов заметил, что на первом этапе задачи были скромные: открыть один корпус для коронавирусных пациентов, сохраняя многопрофильность учреждения и возможность приема остальных горожан. Но эпидемиологическая ситуация ухудшалась, заболеваемость и количество госпитализируемых росли.

«У города не было другого выхода, мы получили распоряжение экстренно перепрофилировать больницу полностью под COVID. Конечно, это была совершенно сумасшедшая неделя, цейтнот абсолютный. Мы в течение недели, в общем-то, успели построить три санпропускника и загружались просто по ходу», — добавил Емельянов.

Пациент выходит из машины скорой помощи
Пациент выходит из машины скорой помощи
Дарья Драй © ИА REGNUM
Операционный блок
Операционный блок
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными
Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными
Дарья Драй © ИА REGNUM

В итоге Мариинская больница развернула 550, а затем и 620 коек для пациентов с COVID-19. Под угрозой второй волны, отметил главврач, среди медиков и чиновников растет убежденность, что, хоть и надо быть готовыми к таким эпидемиям, полностью закрытые многопрофильные больницы — это «не здорово».

Приемное отделение мариинской больнице
Дарья Драй © ИА REGNUM
Противошоковая палата
Дарья Драй © ИА REGNUM
Противошоковая палата
Дарья Драй © ИА REGNUM
Приемное отделение мариинской больнице
Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, Мариинская больница — одна из немногих в Петербурге со столь мощным оснащением. После ввода в строй нового корпуса там появился огромный парк медоборудования, есть роботизированная хирургия, 16 уникальных операционных, из них четыре интерактивных, три мощнейших компьютерных томографа. Вся эта техника должна быть доступна горожанам.

«Мы выходим, скажем так, с издержками, мы оставляем один инфекционный корпус — литера И. Это достаточно принципиально, потому что мы все, наверное, приобрели такой отрицательный опыт, с точки зрения болезни нашего персонала. Поэтому сейчас мне представляется, что одна из основных задач — максимально избежать дальше заболеваемости среди персонала. А свой инфекционный комплекс дает возможность оперативного принятия решений по любому проблемному случаю», — пояснил Емельянов.

Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными
Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными
Дарья Драй © ИА REGNUM
Палата реанимации
Палата реанимации
Палата реанимации
Дарья Драй © ИА REGNUM
Палата реанимации
Дарья Драй © ИА REGNUM
Антисептик у койки
Антисептик у койки
Дарья Драй © ИА REGNUM

С 9:00 27 июля Мариинская больница готова к приему по подавляющему большинству медицинских специальностей, которые представлены в клинике. Кроме того, была реорганизована работа приемного отделения: для тех пациентов, кто хоть чуть-чуть вызывает сомнения и подозрения, есть отдельный поток. С ними будут работать в средствах индивидуальной защиты. Также открывается небольшое отделение обсервации на 11 палат, чтобы можно было изолировать туда подозрительных пациентов.

Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными
Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными
Сотрудник скорой помощи
Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сотрудник скорой помощи
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сотрудницы скорой помощи
Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными
Сотрудницы скорой помощи
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными
Дарья Драй © ИА REGNUM

«В каждом отделении должны быть предусмотрены отдельные палаты, которые позволят максимально быстро реагировать. Потому что все издержки апреля месяца, ужасные совершенно издержки, они связаны, прежде всего, с тем, что мы не были готовы к работе в условиях «ковида», — заключил Емельянов.

Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными
Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными
Дарья Драй © ИА REGNUM