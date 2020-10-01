Вашингтон, 1 октября, 2020, 23:53 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Нигерию с 60-летием независимости от Великобритании, 1 октября пишет Premium Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Помпео поблагодарил Нигерию за многолетнее сотрудничество с США и призвал правительство Нигерии бороться с коррупцией и «развивать демократические институты».

Отметим, с начала 2021 года США запретили выдачу иммиграционных виз гражданам Нигерии из-за «террористической угрозы». Также Соединенные Штаты регулярно вводят санкции против нигерийских чиновников за «подрыв демократии».

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