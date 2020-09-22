Кадуна, Нигерия, , 10:45 — REGNUM В штате Кадуна скончался эмир Зазау Шеху Идрис, один из самых высокопоставленных традиционных правителей Нигерии. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщения местных СМИ.

По информации репортеров телерадиокомпании, Идрис скончался в больнице в воскресенье, 20 сентября, после непродолжительной госпитализации. Ему было 84 года.

Он провел на престоле 45 лет. Идрис был назначен эмиром штата Кадуна 16 февраля 1975 года.

По сообщениям репортеров, традиционные лидеры в Нигерии обладают незначительными конституционными полномочиями, однако способны оказывать значительное влияние, поскольку они воспринимаются населением как хранители религии и традиций.

Со своей стороны, губернатор штата Кадуна Малам Насир Эль-Руфаи присутствовал на похоронах эмира и выразил соболезнования его семье.