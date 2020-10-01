Лондон, 1 октября, 2020, 21:20 — ИА Регнум. Британский суд примет решение по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США в начале января следующего года, 1 октября передает BBC.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж

Согласно заявлению Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне, решение по делу об экстрадиции Ассанжа будет оглашено 4 января 2021 года.

Власти США обвиняют Ассанжа в шпионаже, заговоре с целью взлома правительственных компьютеров и нарушении американского закона о безопасности в 2010—2011 годах.

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