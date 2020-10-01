Париж, 1 октября, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Общенациональная платформа Covireivac, управляемая французским Национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований, объявила о поиске 25 тысяч волонтеров для участия в клинических испытаниях вакцины против коронавируса. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает Reuters.

NIAID Вакцинация

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Платформа Covireivac открыла онлайн-регистрацию для всех, кто хочет принять участие во 2 и 3 этапах испытания вакцины против SARS-CoV-2, которые пройдут в 24 исследовательских центрах по всей Франции. Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований уточнил, что испытания коснутся только самых надежных и многообещающих штаммов вакцины.

Напомним, ранее 1 октября префектура заморской территории Франции Французская Гвиана объявила о закрытии границы с соседней Бразилией и о повторном введении режима полной самоизоляции для борьбы с распространением вируса SARS-CoV-2.