Коронавирус унёс жизни более 10 тысяч человек в Индонезии
Правительство Индонезии снова объявило о росте числа новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.
Мотэги обсудит мир после COVID-19 с представителями шести государств
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил на пресс-конференции 29 сентября, что в этот же день он вылетит из страны, чтобы совершить визит в Португалию, Францию и Саудовскую Аравию.
В Грузии скончалась 55-летняя пациентка с COVID-19
Женщина с диагнозом COVID-19 скончалась в Грузии в возрасте 55 лет. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава, 29 сентября рассказала заместитель директора Аджарского центра общественного здравоохранения Нона Эпадзе.
Главы МИД Южной Кореи и Британии обсудили ситуацию на Корейском полуострове
29 сентября в Сеуле состоялась встреча глав МИД Южной Кореи и Великобритании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
В Западной Африке отложили реализацию плана введения новой единой валюты
План введения новой валюты для замены франка КФА, используемого несколькими странами Западной Африки, не может быть реализован по крайней мере в течение пяти лет из-за пандемии коронавируса.
В Индонезии выделили койки для изоляции пациентов с COVID-19
Председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 Дони Монардо заявил, что оставшиеся 3750 коек были использованы для изоляции пациентов с коронавирусом в специализированных больницах Джакарты
Новости о росте числа заболевших COVID-19 в мире усилили пессимизм на мировых рынках в начале недели. Инвесторы опасаются, что вторая волна коронавируса помешает восстановлению мировой экономики.
Франция и Великобритания установили новые рекорды по количеству ежедневных заражений: в Британии число заражений к четвергу, 24 сентября, удвоилось по сравнению с показателями предыдущей недели, во Франции, по данным университета Джона Хопкинса, за этот день заболели почти 28 тыс. человек, тогда как в начале месяца дневной прирост составлял 5 тыс.
Лидером по общему числу заражений в Европе является Испания, где число заболевших превысило 700 тыс. В России также растет число новых случаев заражений, в Москве и Подмосковье власти уже возобновили рекомендации по самоизоляции для пожилых и переводу сотрудников на удаленку.
Цитата из канала «Экономика».
Минздрав Израиля «сделал выводы» о выходе из первого карантина
Выход из текущего карантина в Израиле будет медленнее, чем во время первой волны коронавируса, заявил министр здравоохранения этой страны Юлий Эдельштейн.
Беларуссия 1 октября начнет вакцинацию добровольцев российской вакциной «Спутник V» — РФПИ.
За последнюю неделю суточный антирекорд по числу заразившихся коронавирусом зафиксирован в Грузии (296 человек), Чехии (1305 человек) и Нидерландах (2 999 человек).
В США человека приговорили к году тюрьмы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в условиях пандемии. 42-летний Шон Маршалл Майерс получил год заключения после того, как устроил две большие вечеринки в нарушение приказа губернатора Мэриленда.
Цитата harrier1984COVID1984.
С 28 сентября жители Англии с положительным тестом на коронавирус обязаны самоизолироваться на 10 дней. Нарушение влечёт штраф от 1000 до 10 000£, в зависимости от последствий и наличия рецидивов. Штрафовать будут также работодателей, которые заставляют находящихся на самоизоляции сотрудников приходить на работу.
Цитата harrier1984COVID1984.
Назван основной негативный фактор для финансовых рынков
Коронавирус — вот что беспокоит всех, и финансистов тоже.
В Грузии за сутки выявили более 300 случаев заражения коронавирусом
В Грузии в течение последних суток выявили 314 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 29 сентября опубликовали на сайте Stopcov.ge.
SARS-CoV-2 в мире: главные новости к этому часу:
- Коэффициент распространения коронавируса в России превысил 1,2.
- Лавров считает, что примерные сроки окончания пандемии спрогнозировать сложно.
- Гинцбург назвал враньем публикации о смерти человека после введения вакцины «Спутник V».
- Песков: россиянам нужно соблюдать меры предосторожности из-за роста случаев коронавируса.
- Эксперт: слухи о выдуманности коронавируса станут причиной увеличения числа зараженных.
- Молдавия приостановила свободный въезд для россиян из-за эпидемиологической ситуации.
- У ВОЗ пока нет данных, какова природа коронавируса.
- ВОЗ считает, что РФ может не понадобиться карантин во время роста заболеваемости COVID-19.
- В ВОЗ считают, что коронавирус может стать сезонной инфекцией.
- Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим до 2 ноября.
- В Роспотребнадзоре не видят необходимости ужесточать ограничения из-за коронавируса.
- Попова заявила, что носителями коронавируса являются не более 2% российских школьников.
В Словакии могут ввести чрезвычайное положение из-за пандемии
28 сентября премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что в ближайшую среду — 30 сентября — правительство примет решение о введении чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Onet.pl.