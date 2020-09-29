Новый коронавирус, появившийся в китайской провинции Хубэй, предположительно, в конце 2019 года, распространился по всему миру и, похоже, не собирается сдавать своих позиций. В некоторых странах заговорили о новой волне и мутациях SARS-CoV-2.

Общее число жертв нового вируса в мире превысило уже один миллион человек. Наибольшую смертность среди пациентов с COVID-19 по-прежнему демонстрируют США, Бразилия, Индия, Мексика, Великобритания и Италия.

Россия по этому показателю занимает 12-ю позицию. Представитель организации Майк Райан не исключил, что число жертв заболевания во всем мире может превысить два миллиона человек, прежде чем население можно будет защитить с помощью вакцинации.

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