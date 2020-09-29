29 Сентября
 
11:58

Коронавирус унёс жизни более 10 тысяч человек в Индонезии

Правительство Индонезии снова объявило о росте числа новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

11:56

Мотэги обсудит мир после COVID-19 с представителями шести государств

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил на пресс-конференции 29 сентября, что в этот же день он вылетит из страны, чтобы совершить визит в Португалию, Францию и Саудовскую Аравию.

11:55

В Грузии скончалась 55-летняя пациентка с COVID-19

Женщина с диагнозом COVID-19 скончалась в Грузии в возрасте 55 лет. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава, 29 сентября рассказала заместитель директора Аджарского центра общественного здравоохранения Нона Эпадзе.

11:44

Главы МИД Южной Кореи и Британии обсудили ситуацию на Корейском полуострове

29 сентября в Сеуле состоялась встреча глав МИД Южной Кореи и Великобритании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

11:21

В Западной Африке отложили реализацию плана введения новой единой валюты

План введения новой валюты для замены франка КФА, используемого несколькими странами Западной Африки, не может быть реализован по крайней мере в течение пяти лет из-за пандемии коронавируса.

11:21

В Индонезии выделили койки для изоляции пациентов с COVID-19

Председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 Дони Монардо заявил, что оставшиеся 3750 коек были использованы для изоляции пациентов с коронавирусом в специализированных больницах Джакарты

10:40

Новости о росте числа заболевших COVID-19 в мире усилили пессимизм на мировых рынках в начале недели. Инвесторы опасаются, что вторая волна коронавируса помешает восстановлению мировой экономики.

Франция и Великобритания установили новые рекорды по количеству ежедневных заражений: в Британии число заражений к четвергу, 24 сентября, удвоилось по сравнению с показателями предыдущей недели, во Франции, по данным университета Джона Хопкинса, за этот день заболели почти 28 тыс. человек, тогда как в начале месяца дневной прирост составлял 5 тыс.

Лидером по общему числу заражений в Европе является Испания, где число заболевших превысило 700 тыс. В России также растет число новых случаев заражений, в Москве и Подмосковье власти уже возобновили рекомендации по самоизоляции для пожилых и переводу сотрудников на удаленку.

Цитата из канала «Экономика».

10:37

Минздрав Израиля «сделал выводы» о выходе из первого карантина

Выход из текущего карантина в Израиле будет медленнее, чем во время первой волны коронавируса, заявил министр здравоохранения этой страны Юлий Эдельштейн.

10:32

Беларуссия 1 октября начнет вакцинацию добровольцев российской вакциной «Спутник V» — РФПИ.

10:31

За последнюю неделю суточный антирекорд по числу заразившихся коронавирусом зафиксирован в Грузии (296 человек), Чехии (1305 человек) и Нидерландах (2 999 человек).

10:31

Коронавирус в Индонезии [ILO Asia-Pacific]

10:31

В США человека приговорили к году тюрьмы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в условиях пандемии. 42-летний Шон Маршалл Майерс получил год заключения после того, как устроил две большие вечеринки в нарушение приказа губернатора Мэриленда.

Цитата harrier1984COVID1984.

10:30

С 28 сентября жители Англии с положительным тестом на коронавирус обязаны самоизолироваться на 10 дней. Нарушение влечёт штраф от 1000 до 10 000£, в зависимости от последствий и наличия рецидивов. Штрафовать будут также работодателей, которые заставляют находящихся на самоизоляции сотрудников приходить на работу.

Цитата harrier1984COVID1984.

10:16

Назван основной негативный фактор для финансовых рынков

Коронавирус — вот что беспокоит всех, и финансистов тоже.

10:00

В Грузии за сутки выявили более 300 случаев заражения коронавирусом

В Грузии в течение последних суток выявили 314 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 29 сентября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

9:55

Тест на Коронавирус

9:55

SARS-CoV-2 в мире: главные новости к этому часу:

  • Коэффициент распространения коронавируса в России превысил 1,2.
  • Лавров считает, что примерные сроки окончания пандемии спрогнозировать сложно.
  • Гинцбург назвал враньем публикации о смерти человека после введения вакцины «Спутник V».
  • Песков: россиянам нужно соблюдать меры предосторожности из-за роста случаев коронавируса.
  • Эксперт: слухи о выдуманности коронавируса станут причиной увеличения числа зараженных.
  • Молдавия приостановила свободный въезд для россиян из-за эпидемиологической ситуации.
  • У ВОЗ пока нет данных, какова природа коронавируса.
  • ВОЗ считает, что РФ может не понадобиться карантин во время роста заболеваемости COVID-19.
  • В ВОЗ считают, что коронавирус может стать сезонной инфекцией.
  • Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим до 2 ноября.
  • В Роспотребнадзоре не видят необходимости ужесточать ограничения из-за коронавируса.
  • Попова заявила, что носителями коронавируса являются не более 2% российских школьников.

9:54

В Словакии могут ввести чрезвычайное положение из-за пандемии

28 сентября премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что в ближайшую среду — 30 сентября — правительство примет решение о введении чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Onet.pl.