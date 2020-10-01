Собянин призвал не покупать поддельные справки об иммунитете к COVID-19
Москва, 1 октября, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил жителям столицы о повышенной активности интернет-мошенников в период пандемии COVID-19, призвав не верить предложениям по оказанию помощи с получением справок.
Дарья Драй ИА REGNUM
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"Во время пандемии электронного мошенничества стало в разы больше. Не ведитесь на это», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Собянин подчеркнул, что поддельная справка о якобы наличии антител к коронавирусу SARS-CoV-2 «никому не нужна» и станет лишь бесполезной тратой денежных средств.
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