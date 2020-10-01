Москва, , 17:55 — REGNUM Прирост числа инфицированных коронавирусом в Москве в ближайшее время может приблизиться к трём тысячам человек в сутки. Об этом 1 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

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Он отметил, что число госпитализируемых за сутки больных COVID-19 на сегодняшний день уже в два раза превышает показатель, наблюдавшийся двумя неделями ранее.

Вместе с тем Собянин подчеркнул, что свободного коечного фонда в Москве достаточно для новых пациентов с коронавирусом.

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в столице зафиксировано 2424 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 295 тысяч. Скончались 5254 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц почти 250 тысяч человек.

Напомним, ранее сегодня Сергей Собянин заявил, что возобновившийся рост новых случаев заражения коронавирусом в столице нельзя назвать второй волной эпидемии.

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