Профсоюз просит не привлекать полицию Петербурга к отлову людей без масок

Санкт-Петербург, 1 октября, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Профсоюз сотрудников органов внутренних дел (ОВД) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обратился с открытым письмом к начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенанту полиции Роману Плугину с просьбой оградить полицейских от каких-либо разбирательств с гражданами в связи с усилением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу

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Напомним, ранее стало известно, что с 1 октября в Санкт-Петербурге усиливается перчаточно-масочный режим. Согласно постановлению Смольного, горожане теперь не могут пользоваться общественным транспортом, а также такси и каршерингом, без наличия масок и перчаток. Власти пообещали максимально использовать для контроля сотрудников служб безопасности перевозчиков, а в конфликтных ситуациях — привлекать Росгвардию.

Как заявили в профсоюзе, в петербургском Главном управлении МВД есть негласное распоряжение о привлечении полицейских для работы по выявлению нарушителей масочного режима.

«Мы стараемся оградить сотрудников от того, чтобы они не остались крайними», — пояснил ИА REGNUM пресс-секретарь профсоюза Сергей Иванов.

В профсоюзе указали, что статья 23.3 КоАП определяет те статьи кодекса, по которым органы внутренних дел рассматривают дела об административных правонарушениях.

«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП РФ) в этот перечень не включена, — подчеркивают в организации. — Также обращаем внимание на то, что Федеральный закон «О полиции» не предусматривает оснований для задержания гражданина за нарушения, предусмотренные ст. 20.6.1 КоАП РФ».

Организацией контроля за ношением масок и перчаток в общественном транспорте и заведениях с большим скоплением людей, по мнению собеседника агентства, должны заниматься сотрудники перевозчиков и учреждений, куда приходят люди.

Профсоюз ОВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Профсоюз просит не привлекать полицию Петербурга к отлову людей без масок

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