Москва, 1 октября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. В настоящее время существует угроза «обрушения отношений Москвы и Берлина». Об этом 1 октября заявил заместитель директора 3-го европейского департамента МИД России Олег Красницкий во время своего выступления на дискуссионном форуме «Вехи германо-советских взаимоотношений».

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Как заявил Красницкий, чьи слова приводит РБК, на сегодняшний день отношения России и Германии «подвергаются очередным испытаниям на прочность» и потому «возникла угроза их обрушения».

Кроме того, по словам дипломата, с Москвой опять хотят «вести диалог с позиции силы» и разговаривать на языке угроз и ультиматумов. При этом он подчеркнул, что Россия не будет делать уступок под нажимом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Берлине в настоящее время взят курс на сдерживание России.