Москва, , 15:58 — REGNUM В Берлине в настоящее время взят курс на сдерживание России. Об этом 1 октября говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам форума «Вехи германо-советских взаимоотношений» по случаю 30-летия Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, обнародованном на сайте МИД РФ.

Как отмечает в обращении главы МИД РФ, из-за близорукой политики «натоцентричности и геополитических игр» в настоящее время Европа переживает серьезный кризис доверия и по этой причине не реализуется масштабный потенциал взаимодействия России и Германии.

«Более того, в Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», — говорится в тексте обращения Лаврова.

В то же время, министр иностранных дел РФ отмечает, что период напряжённости в отношениях можно преодолеть во благо коренных интересов России и Германии.

«Шансы на сохранение этой перспективы остаются. Многое будет зависеть от зрелости представителей гражданского общества, их способности бережно и честно отстаивать правду, передавать свои знания и опыт молодым поколениям», — уточняет Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что антироссийское заявление германского министра иностранных дел Хайко Мааса на тему «дела Навального» в Москве считают провокационным.