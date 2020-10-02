Минск, 2 октября, 2020, 07:07 — ИА Регнум. Многовекторность белорусского президента Александра Лукашенко не знает себе равных, вот и теперь его обращения в сторону Запада продолжаются, несмотря на неоднократно продемонстрированное нежелание этого Запада иметь с ним дело. Как Лукашенко старается использовать Ватикан для налаживания обрушенных мостов на Запад и что такое Белоруссия для самого Ватикана, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM

Разумеется, Ватикан воспользовался просьбой Лукашенко о «защите», отыграв еще несколько очков для усиления католического влияния в Белоруссии. Хотя о католическом вероисповедании в этой стране даже в историческом контексте можно говорить лишь греша против истины, большинство населения там были и остаются православными, об этом говорят социологические опросы.

Почему же 10% белорусского населения, заявившего себя как католики, приобрели вдруг такую важность? Потому что именно через ватиканскую пропаганду распространяется столь милая многовекторному разуму теория, что противостояние с Западом это не более чем досадная историческая неувязочка, а не принципиальное разногласие по принципиальным взглядам. А как ‑ и почему — выглядит «идеальная Белоруссия» с точки зрения Ватикана?

Читайте статью Александра Халдея «Белоруссия для Ватикана: временно выпавший кусок польской короны».