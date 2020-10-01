Бишкек, 1 октября, 2020, 15:35 — ИА Регнум. «Число новых случаев коронавируса в Киргизии растет с каждым днем. Ситуация настораживает. Впереди сезон ОРВИ и в сочетании с COVID-19 положение может усугубиться, но мы не должны поддаваться панике», — заявил на брифинге сегодня, 1 октября, премьер-министр Кубатбек Боронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в республике за последние сутки выросло на 172, а всего с начала пандемии зафиксирован 46 841 случай.

«Эти показатели даются не для устрашения населения, а в целях обезопасить граждан от вируса», — уточнил глава правительства.

Боронов отметил, что во время первой вспышки пандемии в республике возник ажиотажный спрос на продовольствие и лекарства, что привело к спекулятивному росту цен и попыткам населения запастись медикаментами впрок.

«Нельзя допустить повторения тех событий. Уважаемые соотечественники, не поддавайтесь панике!» — подчеркнул премьер-министр Киргизии.

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