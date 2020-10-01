Санкт-Петербург, 1 октября, 2020, 14:23 — ИА Регнум. В комитете по транспорту Санкт-Петербурга уточнили, при каких условиях бойцы Росгвардии могут быть привлечены к обеспечению контроля за соблюдением обязательного масочно-перчаточного режима в общественном транспорте Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Вход в метро Петербурга на станции «Чернышевская»

Ранее стало известно, что к этой работе собираются привлечь не только сотрудников служб транспортной безопасности перевозчиков, но и росгвардейцев. Однако 1 октября последовало важное разъяснение.

«Подразделения Росгвардии будут привлекаться на объекты транспортного комплекса только в случаях возникновения конфликтных ситуаций и нарушений общественного порядка», — пояснили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Что же касается непосредственного контроля за использованием средств индивидуальной защиты пассажирами, то он остается в компетенции сотрудников транспортных предприятий Санкт-Петербурга.

Глава комтранса отдельно обратился к транспортникам — водителям, кондукторам, работникам транспортной безопасности, работникам, обеспечивающим дезинфекцию подвижного состава.

«От выполнения вами требований законодательства зависят жизнь и здоровье людей. Прошу относиться к своим обязанностям внимательно. В борьбе с коронавирусом нет мелочей. Каждый из нас на своем рабочем месте должен выполнять все требования санитарной защиты», — подчеркнул Кирилл Поляков.

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Ранее Смольный поручил всем профильным ведомства усилить контроль за соблюдением масочного режима на объектах транспорта в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Петербургский метрополитен потребовал от всех пассажиров строго соблюдать масочный режим, предупредив, что в ином случае в метро вновь могут ввести ограничения, как в разгар весеннего наступления пандемии.

На всех станциях Петербургского метрополитена в киосках «Первая полоса» пассажиры могут купить маски в упаковке, их стоимость снижена до 10 рублей. С 1 октября граждан, не использующих средства индивидуальной защиты, не должны допускать в метро и наземный транспорт Петербурга. Об ужесточении контроля также заявили в аэропорту «Пулково».

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Как сообщил 1 октября вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, Октябрьская железная дорога, Северо-Западная пригородная пассажирская компания, «Пулково», а также все другие перевозчики обязаны обеспечить соблюдение запрета доступа на объекты транспорта в Санкт-Петербурге лиц, не соблюдающим противоэпидемиологических мер. «Ответственность за исполнение данного решения возлагается на руководителей данных компаний», — предупредил Максим Соколов.