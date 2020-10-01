Москва, 1 октября, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Запрет на вывоз из нашей страны леса-кругляка необходимо вводить как можно скорее, пусть для этого и понадобятся жёсткие меры, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 1 октября, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Hdimagelib.com Рубка деревьев

Как сообщалось ранее, Путин призвал правительство«подготовить законодательную и нормативную базу« длятого, чтобы «наконец поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины».

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«Удивительно, как в последние 20 лет эта история с запретом на вывоз из нашей страны необработанной древесины то всплывает, то, как говорится, «уходит с экранов радаров». Помню предметный разговор на этот счёт ещё в 2000-х годах, тогда это касалось вывоза нашей карельской древесины в Финляндию. Но… поговорили и забыли. То ли необходимость получить разрешение на прокладку «Северного потока» сыграла свою роль, то ли что-то ещё.

Сейчас, конечно, вопрос стоит гораздо более остро, ведь огромная часть наших лесных ресурсов разграбляется теми, кто ориентируется на китайский рынок, и китайцем, конечно, это дешёвое сырьё совсем не лишнее, они будут за него бороться. Был бы запрет введён ранее, стало бы это уже устоявшейся практикой, многое сегодня было бы иначе.