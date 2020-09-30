Москва, , 11:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины.

Вырубка леса Aleksey Igonin

«Прошу правительство подготовить законодательную, нормативную базу для решения следующих задач: нужно, наконец, поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины», — сказал глава государства по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

Российский лидер также выразил уверенность, что в борьбе с незаконной вырубкой леса нужны качественно новые, более эффективные, современные и, главное, результативные подходы. Путин потребовал представить доклад, что планируется сделать для декриминализации лесной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта Путин заявлял, что правоохранители пока не добились должного эффекта в противодействии незаконной вырубке лесов.

Природоохранная прокуратура должна активнее выявлять преступления в сфере природопользования, в том числе незаконные вырубки леса и добычу биоресурсов. Речь идёт о направлении чрезвычайной важности, добавил глава государства.

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