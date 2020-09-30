Вашингтон, 30 сентября, 2020, 23:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил о своей безоговорочной победе на дебатах против кандидата от демократов Джо Байдена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Он выглядел слабаком. Он скулил. Да, мы выиграли дебаты почти во всех опросах, которые я видел» , — заявил Трамп журналистам 30 сентября перед вылетом в Миннесоту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил о «нападках» Трампа во время дебатов и потребовал изменить правила следующей встречи. Комиссия по президентским дебатам пообещала«изменить формат».

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