Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Комиссии по президентским дебатам, объявившей о возможном изменении правил дебатов после жалоб Джо Байдена.

«Позовите нового ведущего и более умного кандидата от демократов» , — написал Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на пост президента от демпартии Байден после дебатов 29 сентября заявил, что Трамп «нападал» на него и призвал изменить правила дебатов, чтобы «отвечать на вопросы без помех».

30 сентября Комиссия по президентским дебатам объявила, что намерена изменить формат и «обеспечить более упорядоченное обсуждение вопросов» в ходе следующих дебатов.

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