Война в Нагорном Карабахе нацелена на Иран – Араик Арутюнян
Степанакерт, 30 сентября, 2020, 22:50 — ИА Регнум. Не столько с Арменией, сколько с Ираном ведётся война на территории Нагорного Карабаха, заявил 30 сентября президент этой страны Араик Арутюнян в интервью Sputnik Армения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Иран
«Но хочу заявить, что один из адресатов этой войны — именно Иран, потому что она (агрессия — прим. ИА REGNUM) направлена и против этой страны».
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Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов обвинил Армению в «целенаправленных атаках на азербайджанское гражданское население и объекты».