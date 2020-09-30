Баку, , 22:28 — REGNUM О посредничестве России в урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха шла речь на переговорах российского и азербайджанского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Джейхуна Азиза оглы Байрамова.

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Об этом сообщили сегодня, 30 сентября, по итогам переговоров, в пресс-службе МИД Азербайджана.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу напряжённости в регионе и призвал к прекращению огня. Он предложил, чтобы Россия стала посредником в усилиях по разрядке напряжённости как внутри страны, так и с другими сопредседателями Минской группы», — сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что со своей стороны Байрамов назвал основной причиной «напряжённости в регионе» действия Армении. Азербайджан же, по словам дипломата, ведёт «самооборону» и «защищает гражданское население».

По данным МИД Азербайджана, на переговорах с Лавровым Байрамов обвинил Армению в «целенаправленных атаках на азербайджанское гражданское население и объекты».

ВС Армении, по его данным, вели «артиллерийский огонь по гражданскому населению». Это, как заявляет Байрамов, «вызвало жертвы среди мирного населения Азербайджана».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о гибели мирных жителей в результате действий ВС Азербайджана сообщили в Нагорном Карабахе.

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