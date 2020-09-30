Амстердам, 30 сентября, 2020, 21:09 — ИА Регнум. Правительство Нидерландов рекомендовало гражданам обязательное ношение масок в общественных местах в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19, 30 сентября сообщает агентство Reuters.

(сс) Alain GiA Женщина в маске

«Мы хотим дать всем Нидерландам четкий и срочный совет: отныне носите… маску для носа и рта в общественных местах» , — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нидерланды повторно ввели «коронавирусные» ограничения, в стране ограничена работа развлекательных заведений и снижена допустимая численность людей на собраниях.

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