Трамп заявил, что Байден «разрушит» США
Вашингтон, 30 сентября, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продолжил атаку против своего соперника от демократов Джо Байдена в своём Twitter.
Трамп обвинил Байдена в том, что он хочет заполнить своими сторонниками Верховный суд, «тем самым разрушив его». Также Байден «не хочет гидроразрыва», что «убьёт энергетический бизнес» Соединенных Штатов.
Как сообщало ИА REGNUM, за полчаса до этого Трамп заявил, что его соперник является «Сонным Джо» и «слабым лидером», которого не поддержат даже «радикальные леваки».
Днем ранее, 29 сентября, в Огайо прошли дебаты между Трампом, действующим президентом и кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах, и его соперником от демократов Джо Байденом.
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