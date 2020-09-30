Вашингтон, 30 сентября, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продолжил атаку против своего соперника от демократов Джо Байдена в своём Twitter.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

Трамп обвинил Байдена в том, что он хочет заполнить своими сторонниками Верховный суд, «тем самым разрушив его». Также Байден «не хочет гидроразрыва», что «убьёт энергетический бизнес» Соединенных Штатов.

«Вторая поправка будет мертва, если придет Байден! Этого вы хотите от лидера? Он разрушит нашу страну!» — заявил Трамп и завершил свой «твит» призывом «голосовать прямо сейчас» .

Как сообщало ИА REGNUM, за полчаса до этого Трамп заявил, что его соперник является «Сонным Джо» и «слабым лидером», которого не поддержат даже «радикальные леваки».

Днем ранее, 29 сентября, в Огайо прошли дебаты между Трампом, действующим президентом и кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах, и его соперником от демократов Джо Байденом.

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