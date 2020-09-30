Вашингтон, 30 сентября 2020, 17:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продолжил дебаты со своим конкурентом от демократов Джо Байденом в Twitter — президент-республиканец придумал для соперника обидное прозвище и напомнил, как Байден оскорбил своего сторонника Берни Сандерса.
Трамп заявил, что даже «радикальные леваки» отвернутся после Байдена после такого шага. И отметил «нулевой энтузиазм демократов» после дебатов.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в штате Огайо в США прошли дебаты между будущими соперниками на президентских выборах Трампом и Байденом.
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