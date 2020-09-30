Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продолжил дебаты со своим конкурентом от демократов Джо Байденом в Twitter — президент-республиканец придумал для соперника обидное прозвище и напомнил, как Байден оскорбил своего сторонника Берни Сандерса.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никто не хочет видеть Сонного Джо лидером, включая радикальных левых… Он продемонстрировал неуважение к Берни, по сути назвал его неудачником!» — написал Трамп в Twitter после дебатов в Огайо.

Трамп заявил, что даже «радикальные леваки» отвернутся после Байдена после такого шага. И отметил «нулевой энтузиазм демократов» после дебатов.

«Это слабый лидер!» — заключил действующий президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в штате Огайо в США прошли дебаты между будущими соперниками на президентских выборах Трампом и Байденом.

Читайте также: Трамп разнёс сына Байдена в ходе дебатов