Степанакерт, 30 сентября, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Применения ракетного комплекса «Точка-У» ВС Армении в Нагорном Карабхе не было, сообщили 30 сентября в командовании нагорно-карабахской армии.

Владислав Фальшивомонетчик Ракетные комплексы Точка-У

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Таким образом, в Степанакерте опровергли сообщение, распространённое азербайджанскими военными. По данным азербайджанского минобороны, три ракеты, выпущенные комплексом, не взорвались.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Баку, 14 азербайджанских граждан погибли в ходе войны в Нагорном Карабахе.