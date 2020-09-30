Баку, , 14:58 — REGNUM В Нагорном Карабахе в результате эскалации конфликта погибли 14 граждан Азербайджана, заявили в Генпрокуратуре республики.

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«На данный момент в общей сложности 46 мирных жителей были госпитализированы с различными телесными повреждениями, 14 человек погибли», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что вооруженные силы Армении «продолжают наносить тяжелые удары по густонаселенным районам — районным и сельским центрам, объектам гражданской инфраструктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение конфликта в нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Азербайджан и Армения заявили об обстрелах населённых пунктов на линии соприкосновения. Боестолкновения продолжаются до сих пор, не прекращаясь ни днём, ни ночью.

Россия призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению огня.

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