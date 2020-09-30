Нижний Новгород, 30 сентября, 2020, 14:16 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 сентября с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 2009 человек. За минувшие сутки в округе было зарегистрировано 20 новых летальных случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о гибели 16 жителей Поволжья с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Шестые сутки подряд в округе количество выявленных за день носителей коронавируса превышает число выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, на утро 30 сентября в ПФО выявили 1139 случаев заражения коронавирусом, а выписаны 246 человек с отрицательным тестом на SARS-CoV-2. В настоящее время в Поволжье борется с инфекцией 27 271 человек, число активных носителей коронавируса в округе за сутки выросло на 173 человека.

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Полностью выздоровели 129 108 жителей округа, доля выписавшихся от общего числа выявленных заражений коронавирусом, которых насчитывается 158 388 случаев, снижается в течение шести суток подряд и составляет на сегодня 81,51%.

За минувшие сутки максимальное число выписавшихся наблюдается в Самарской области — 158 человек, в Нижегородской области — 150, в Оренбургской области — 147, в Саратовской области — 128, в Пензенской области — 85, в Ульяновской области — 64, в Пермском крае — 48, в Удмуртии — 37, в Мордовии — 33, в Татарии — 27, в Марий Эл — 23, в Кировской области — 21, в Чувашии — 20, в Башкирии — пятеро.

Таким образом, число выздоровевших превысило количество выявленных за сутки носителей коронавируса только в трех регионах: в Самарской, Оренбургской и Саратовской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 30 сентября в России подтверждено 1 176 286 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 8481 новый носитель SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России не меняется пятые сутки подряд и составляет более 13,46%. Полностью выздоровели 958 257 жителей России, за сутки выписаны 5858 человек. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 13,47%.

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