Москва, 30 сентября, 2020, 13:29 — ИА Регнум. Законопроект о расчете минимального размера оплаты труда правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

С 2021 года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.

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Правительство РФ внесло в Госдуму проекты федерального бюджета РФ на 2021 — 2023 годы, бюджетов страховых фондов, а также 11 бюджетообразующих законопроектов.