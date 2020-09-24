Москва, , 11:18 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разделил практическую и идеологическую составляющую предложенного Минтрудом нового подхода к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) и для граждан ощутимой разницы не увидел, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Минтруд предложил с 2020 года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.

Нилов, прежде всего, напомнил о конституционной норме, которая должна неукоснительно выполняться: МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, какие бы методики ни использовались для расчёта величины МРОТ и величины прожиточного минимума.

Парламентарий также отметил, что ЛДПР считала прошлым веком, когда в законе прописывается, сколько должно быть картошки и макарон в потребительской корзине.

«В этом году истекает срок потребительской корзины, правительство должно было либо предложить новый состав корзины, либо продлить старый, что тоже подверглось жесткой критике, либо изменить методику. Оно пошло путем изменения методики», — констатировал Нилов.

Анализируя методику для расчета МРОТ и прожиточного минимума, глава комитета Госдумы видит плюсы в отрыве МРОТ от прожиточного минимума при соблюдении конституционной нормы.

«Идеологически расчёт МРОТ, исходя из медианного значения, — это западная практика, другое дело, что здесь предлагается коэффициент 42, который может быть пересмотрен каждые пять лет, в то время как на Западе используется коэффициент 60%. Но у нас разная экономическая ситуация. Поэтому в данном случае идеологически медианный подход с отрывом МРОТ от прожиточного минимума более правильный, но есть к чему стремиться путем повышения этого коэффициента», — рассуждает Нилов.

Отдельно он остановился на прожиточном минимуме.

«Что касается прожиточного минимума, здесь также рассчитывается медианная величина: рисуется кривая доходов граждан в зависимости от количества населения и делится пополам, определяется такая величина — 50% граждан получают ниже её, 50% — получают выше этой величины, это и есть медианная величина. Соответственно от этой медианы величины 44% и определяют величину прожиточного минимума, то есть прожиточный минимум напрямую зависит от роста реальных доходов граждан», — пояснил Нилов.

«Идеологический это будет работать в пользу граждан при низком уровне инфляции или хотя бы при нынешнем ее уровне, когда будет постоянный рост реальных доходов граждан и когда будет пересматриваться в сторону увеличения этот коэффициент, который был предложен на уровне 44%, — тогда соответственно и прожиточный минимум будет расти», — указал парламентарий.

В целом же, по мнению главы комитета, гражданам главное не методика, а результат.

«Для граждан по большому счёту без разницы, какая методика, и для меня как для замглавы фракции ЛДПР тоже абсолютно без разницы, важен результат, чтобы МРОТ был на таком уровне, который бы обеспечивал минимальные потребности работающего гражданина, и чтобы прожиточный минимум тоже соответствовал прожиточному минимуму, а не прожиточному мизеру. На взгляд фракции ЛДПР, и та, и другая величина должна быть не менее 20 тыс. рублей», — заявил Нилов.

«МРОТ и прожиточный минимум по сравнению со старой методикой могут немного вырасти. Мы же в ЛДПР считаем, эти показатели должны составлять не менее 20 тыс. рублей», — заключил глава профильного комитета Госдумы.

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