Москва, 30 сентября, 2020, 08:33 — ИА Регнум. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, какие меры следует принимать осенью для укрепления иммунитета.

(сс) Prefeitura de Itapevi Дезинфекция общественных мест

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Так, уточнил вирусолог, необходимо тщательно соблюдать противоэпидемические мероприятия, помнить о том, что нужно дистанцирование, пользоваться масками, чаще мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими жидкостями.

«При этом нужно, конечно, гулять, стараясь не контактировать с другими людьми, делать физические упражнения — это важно», — цитирует его RT.

Альтштейн также добавил, что сейчас довольно важно употреблять витамин D. Также полезны закаливание, полноценное питание, хороший сон и отказ от алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина от гриппа поступила во все регионы и медицинские организации страны. Провакцинированы почти 25 млн человек, в том числе 10 млн детей. Охват составляет 17% населения страны — что выше по сравнению с 2019 годом, а сама вакцинация идёт на 24% активнее, уточнил он.

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