Москва, , 19:33 — REGNUM У человека, который переболел COVID-19, при определенных особенностях иммунной системы может сформироваться пожизненный иммунитет к коронавирусу (SARS-CoV-2). Об этом заявил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в интервью для фильма «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1».

Максютов выдвинул предположение, что пожизненный иммунитет у человека может быть сформирован при определенных особенностях иммунной системы и в случае, «если это было тяжелое течение заболевания».

По его словам, вакцинация может потребоваться в будущем в тех случаях, когда у пациента течение заболевания проходило в легкой или бессимптомной форме. Он отметил, что в данном вопросе многое зависит от уровня сформировавшегося иммунитета.

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Напомним, 24 сентября глава новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде для фильма «Опасный вирус. Вакцины» заявил, что повторная прививка от SARS-CoV-2 после цикла вакцинации препаратом, разрабатываемым научным центром, потребуется не чаще чем раз в три года.

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