Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2020, 23:00 — ИА Регнум. Вопрос нагорно-карабахского конфликта обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает 28 сентября журналистам Стефан Дюжаррик, официальный представитель главы международной организации.

United States Mission Geneva Антониу Гутерреш

Ильхамом] Алиевым и премьер-министром Пашиняном». Дюжаррик «Генеральный секретарь пообщался по видеосвязи с президентом [Азербайджанаи премьер-министром Пашиняном».

По словам Дюжаррика, Гутерреш заявил обоим собеседникам одно и то же: что пора прекратить войну и что срочно нужно садиться за стол переговоров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Читайте также:Генсек ООН провёл переговоры по Карабаху с одной из сторон конфликта

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гутерреш провёл переговоры по видеосвязи с Алиевым.