Генсек ООН обсудил проблему Карабаха с Пашиняном
Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2020, 23:00 — ИА Регнум. Вопрос нагорно-карабахского конфликта обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает 28 сентября журналистам Стефан Дюжаррик, официальный представитель главы международной организации.
United States Mission Geneva
Антониу Гутерреш
«Генеральный секретарь пообщался по видеосвязи с президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым и премьер-министром Пашиняном».
По словам Дюжаррика, Гутерреш заявил обоим собеседникам одно и то же: что пора прекратить войну и что срочно нужно садиться за стол переговоров.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гутерреш провёл переговоры по видеосвязи с Алиевым.