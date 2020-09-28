Нью-Йорк, США, , 20:05 — REGNUM Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудил с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщил 28 сентября журналистам официальный представитель главы международной организации Стефан Дюжаррик.

Николом Пашиняном]». Дюжаррик «Генеральный секретарь только что поговорил с президентом Азербайджана, очень скоро он поговорит с премьер-министром Армении []».

По словам представителя Гутерреша, Генсек ООН призывает как Баку, так и Ереван немедленно прекратить войну, причём без всяких «предварительных условий». После этого нужно, подчёркивает руководство ООН, начинать переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, к мирным переговорам призвал Баку и Ереван генсек ОДКБ Станислав Зась.

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